Co způsobuje křečové žíly a oteklé nohy? Lékařka z Motola radí s prevencí i léčbou

„Někdy se stane, že onemocnění zůstane v nižších fázích, to znamená jenom ve fázi metličky. Ale to onemocnění je zákeřné kvůli tomu, že může přejít do dalších stadií onemocnění, kam už patří ty velké varixy,“ dodává lékařka s tím, že v takovém případě se jedná o chronické žilní onemocnění.

„Žíly to mají extrémně těžké, protože pumpují krev zpátky k srdci nahoru, to znamená proti gravitaci. Proto když dojde k nějaké patologii, může dojít k povolení žilní stěny. Žíly jsou zevnitř přetlačovány, zvětšují svůj objem, a díky tomu část krve, která by už měla být přečerpána nahoru, stále zůstává dole. Je to takový začarovaný kruh,“ doplňuje angioložka.