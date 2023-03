Ženská viagra je mýtus, zatím neexistuje. Český sexuolog vzpomíná i na kopřivu v močové trubici

Sbírka předmětů zavedených do urogenitálních traktů (18:55)

Sbírka předmětů zavedených do urogenitálních traktů (18:55)

Sbírka předmětů zavedených do urogenitálních traktů (18:55)

Co dělat, když lubrikant problém nevyřeší? (7:47)

Co dělat, když lubrikant problém nevyřeší? (7:47)

Co dělat, když lubrikant problém nevyřeší? (7:47)

„Ty organické příčiny se vyskytují častěji u starších mužů, kterým například dojde testosteron nebo nějaké mužské pohlavní hormony. Existuje ale i velké procento mladých mužů, u kterých je příčina psychogenní. Jednou selžou a začnou na to neustále myslet,“ vysvětluje Broul.

Pacienti přichází také s problémem předčasné ejakulace, s neplodností nebo kvůli párovému nesouladu, kdy to v ložnici zkrátka „neklape“.

„Máme pacienty, kteří se k návštěvě odborníka odhodlávají několik let. Nejdřív vyzkouší všechny možné rady svých kamarádů, hledají na internetu a teprve po letech dostanou odvahu se přihlásit,“ říká sexuolog.

I přes to se na urologii čas od času setkají s nehodami. „Každá urologie má svoji sbírku různých předmětů zaváděných do urogenitálního traktu, které pak bylo nutné vyndat operačně. Zažili jsme různé tužky nebo bužírky. Měli jsme i pacienta se zavedenou kopřivou do močové trubice,“ vzpomíná lékař.