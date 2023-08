Začátek září bude zase teplý

Výhled se týká období čtyř týdnů od 28. srpna do 24. září. Meteorologové očekávají, že jako celek bude průměrné až slabě nadprůměrné.

Na letních 25 stupňů by se teploty měly opět vyšplhat v pátek a do konce týdne ještě o něco povyrostou. A příjemné teploty by měly vydržet i dál.