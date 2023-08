Deštivé počasí by mělo přinést další houbařské žně

V sobotu by už bouřky měly být podle předpovědi ČHMÚ v celém Česku. Zásadní ochlazení lze však čekat v příštím týdnu, kdy mají teploty v pondělí a v úterý klesnout až na 15 až 18 stupňů. „Všechny ty dny by měly být provázány oblačností a také nějakými srážkami,“ řekl Právu meteorolog a pozorovatel počasí z Šindelové na Sokolovsku Rudolf Kovařík. V těchto dnech se dostane území země do chladnějšího proudění vzduchu.

„Skončí vedra, ale neznamená to, že bychom si měli chystat vaťáky. Neznamená to, že se již nedočkáme teplých dnů,“ míní meteorolog. Nicméně podzim se začne připomínat stále častěji. „Teploty se zlomí, budou se po Bartoloměji pohybovat nejvýše do 25 až 27 stupňů. Je to dáno i tím, že dny jsou již o hodinu a půl kratší, a tím, že je kratší doba slunečního svitu. Takže postupně začne období klasického podzimu,“ předpokládá Kovařík.

Podle něj obecně platí, jak vypozoroval za padesát let, že když je do Bartoloměje teplo a sucho, tak by po něm měly přijít chladnější dny s dešti.

Houby začaly růst

Klasický podzim

„Já osobně předpokládám, že nás čeká klasický podzim tak, jak jsme byli zvyklí,“ konstatoval Kovařík s tím, že snížené teploty nadcházejících dnů a týdnů budou přát zejména turistice a houbaření.

„Zahrádkářům začnou postupně dozrávat plodiny a budou si moci plně užít, tedy sklidit. Například brambory na přelomu srpna a září, mrkev, petržel a podobně. Skleníky budou také pomalu končit s dozráváním,“ dodal s tím, že přichází také období posledního sekání trávy. „Ale opravdu nejvíc si užijí houbaři. Alespoň tady na západě je září vždy to nejzásadnější, co se týká růstu hub,“ uzavřel.