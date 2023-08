Bouřky s vydatnými lijáky dorazily

Unser Niederschlagsfilm zeigt die Verteilung und die Andauer der Regenfälle in den kommenden Stunden (und Tagen). In der Südosthälfte fällt immer wieder und teils kräftiger Regen. In der Nordwesthälfte gibt es nur einzelne schwache Schauer. /V pic.twitter.com/1qUbK3ts5c