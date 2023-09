Teploty pořádně srazí až říjen

I přes dílčí ochlazení, které se dostaví v tomto týdnu, očekávají meteorologové až do konce září nadprůměrné teploty. Sešup do podprůměrných hodnot pak přijde na začátku října. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMU).

Foto: Petr Horník, Právo Lidé si užívají hezké počasí na Střeleckém ostrově v Praze