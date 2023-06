V restauraci v Tchaj-peji servírují ramen s mohutným stejnonožcem

Stejnonožce tamní kuchaři vaří v páře 10 minut a poté ho vloží do misky s hustým kuřecím a rybím vývarem a nudlemi. Jeden takový ramen vyjde na 1480 tchajwanských dolarů (cca 1000 korun).

Někteří vědci však poté, co se stejnonožec v menu tchajwanského podniku objevil, vyjádřili obavy z potenciálního ekologického dopadu rybolovu pomocí vlečných sítí při dně a také z možných zdravotních rizik v souvislosti s požíváním tohoto tvora. Hosté restaurace však mají jiný názor.

„Pokud je to jen speciální menu a stejnonožci byli chyceni neúmyslně, jak majitel restaurace tvrdí, tak by toho měl každý využít a vyzkoušet to. Jsem poctěna, že můžu takový pokrm ochutnat,“ řekla jedna z tamních zákaznic.