Nigerijka vařila sto hodin v kuse. Přepsala rekord a stala se národní senzací

Sedmadvacetiletá Basseyová, která na sociálních sítích vystupuje pod pseudonymem Hilda Baci, začala vařit ve čtvrtek a skončila v pondělí. Během té doby představila více než sto jídel a přes 55 receptů navržených tak, aby ukázala to nejlepší z tradiční nigerijské kuchyně. Podle jejích slov pocházely použité recepty z domácí kuchyně její maminky.

„Prostě jsem věděla, že musím udělat něco neobvyklého. Abych se zapsala do světové mapy, abych zapsala Nigérii do světové mapy a abych zapsala mladé africké ženy do světové mapy,“ vysvětlovala Basseyová pro agenturu Reuters svoji motivaci.