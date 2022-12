Stoletý muž cvičí hodiny v posilovně. Považuje to za lepší než léky

Les Savino je na svůj věk v úžasné formě. Letos v srpnu mu sice bylo již sto let, ale i v den svých narozenin se vypravil do posilovny. Ostatně tak to dělá každý všední den už od roku 1983. Dnes sice již používá chodítko, aby při chůzi lépe držel rovnováhu, ale jinak je neuvěřitelně čilý a vitální.