Český architekt sdílí fotky stavebních šíleností, nad „zlatými českými ručičkami“ zůstává rozum stát

Prozraďme, co kromě správy profilu Delniq děláte?

Profesí jsem architekt a pro naše klienty navrhuji domy, vily, interiéry a menší polyfunkční objekty. A poslední dobou taky dost často odpovídám, jestli je pravda, že architekt Lukáš Janout je opravdu správce profilu Delniq. (směje se)

Chápu. A jak jste se dostal k projektování a na stavby?

Kolem staveb se pohybuju už odmala. Když jsme byli s bráchou ještě děti, naši stavěli dům a my si tak pořád hráli na písku a mezi cihlami, motali se dělníkům pod nohama a chtěli neustále s něčím pomáhat, protože nám to přišlo strašně zajímavé a zábavné. Vzhledem k tomu, že můj táta je projektant a dost často nás brával po stavbách, tak jsme i v pozdějších letech měli ke stavařině poměrně blízko. To se následně promítlo i do toho, že jsme s bráchou oba šli na stavební průmyslovku, a tím započala naše profesní cesta. A protože táta ze mě chtěl mít architekta, nebo stavebního inženýra, tak jsem mu splnil oboje – mám stavárnu i architekturu.

Foto: archiv L. Janouta, Novinky Lukáš Janout je architekt a instagramový Delniq.

Proč jste vlastně začal fotit nepovedené stavební zásahy na Instagram?

Primárně to byla frustrace a údiv z toho, co se v tomto oboru děje. Publikoval jsem je nejdřív na můj profesní instagramový účet. Když pak některým sledujícím začalo vadit, že jsem pracovní fotky prokládal fotkami stavebních „šíleností“, tak to bylo už jen krůček od založení samostatného profilu. Profilu, řekněme, dělníka s IQ.

Vy sám se tedy s přešlapy řemeslníků setkáváte často?

Mám klasickou profesní deformaci, takže třeba v muzeu si víc prohlížím stavbu samotnou než exponáty. Pak zjistíte, že na různé chyby a přešlapy narážíte dnes a denně. No a když vás na sociální síti sleduje víc než sto tisíc lidí, tak i od nich vám toho každý den přijde opravdu hodně.

Foto: Delniq, Novinky „Paninko, co na to říkáte?“ ptá se Delniq na svém účtu na sociální síti.

A jaké výmluvy od dělníků slýcháte, když se jim něco nepovede?

Myslím, že kdo někdy něco rekonstruoval nebo stavěl, tak sám těch výmluv zná spousty. Třeba: Takhle to vyšlo. To nejde. To by bylo moc drahý. Vždyť to ničemu nevadí. To nebude vidět. Na to si zvyknete. Takhle se to nedělá. Takhle se to dělá…

I mistr tesař se ale přece občas utne, ne?

Mám pro chyby pochopení. Ostatně, kdo říká, že nedělá chyby, tak lže. Když se ale podíváte na nějaké mé příspěvky, tak zjistíte, že chybou není to, že je někdo diletant, lenoch nebo alibista.

Kdo ještě fotky od Delniqa nikdy neviděl, popište mu, jaké nešvary například ukazujete?

Profil je výkladní skříní toho, co je ve stavebnictví možné. A věřte, že je toho možné opravdu hodně. Oblíbeným příspěvkem jsou fotky s nadměrným použitím pěny. Ta se totiž dá použít místo dozdívky z cihel a malty, k vyplnění spár kamenného zdiva nebo k vyspárování roubené stavby. Pro větší autenticitu se snažím fotku okomentovat slovy, jako by to udělal právě dělník diletant.

Jde jen o zasmání nad nepovedeným dílem, nebo je za tím z vaší strany i něco víc?

Já v tom vidím víc než jen pobavení, i když to bude asi pro většinu lidí ten hlavní motiv, proč to sledují. Myslím, že by třeba mohl lidi dovést k zamyšlení, co udělat, aby si skutečného „delniqa“ náhodou jednou nepozvali domů…

Foto: Delniq, Novinky „Paninko, to pod tím dřezem stejně nepůjde vidět.“

A jak tedy zabránit, aby se u nás doma neobjevil řemeslník, jehož práci pak pošleme vám na Instagram?

Zkusím to otočit do roviny přemýšlení některých zadavatelů. Je pak jasné, že za spoustu následných problémů si mohou převážně oni sami. Jejich myšlení: Potřebuji to rychle. Na tom není nic složitého, to si zvládnu navrhnout sám. Vyberu toho nejlevnějšího. Nebo: Dělal dvacet let v Německu, tak musí být precizní. Nabídku a smlouvu nepotřebuji, jsme lidi, domluvíme se. Odborný dozor je zbytečný, říkal přece, že to dělá celý život. Klidně vám to zaplatím předem. Uděláme to bez papíru, ale vy mi ty záruky podržíte, že ano?

Jsou fotky, které ukazujete, jen z Česka, nebo i ze zahraničí?

Spousta lidí si myslí, že se jedná pouze o fotky ze zahraniční, z rozvojových zemí. Bohužel je na profilu většina fotek z Čech. Stojí za nimi kolikrát i smutné příběhy konkrétních lidí.

Foto: Delniq, Novinky

Neříká se ale o Češích, že mají „zlaté ručičky“? Takže to už neplatí?

Já si myslím, že jako národ jsme opravdu šikovní, ale musíme chtít. Když jako architekt vidím, co dokážou někteří řemeslníci na našich stavbách, tak jsem fakt nadšený. Problém je, že narazíte i na dost lidí, kterým se moc nechce, mají všechno takzvaně na háku a pustí se bezhlavě do věcí, o kterých vůbec nic nevědí. A pak se nestačíte divit, co ty „zlaté ručičky“ dokážou.

Není prý nic, co se nedá spravit izolepou. Podle vašich snímků stejně poslouží i montážní pěna, že?

Pjena! Delniq má totiž občas problém s pravopisem… a paninkama. (směje se) Montážní pjena je všemocný nástroj na opravu čehokoliv. Ostatně, zkuste to a uvidíte.

No to raději ne… Řekl jste jednou, že Delniq je pro vás formou terapie. Jakým způsobem vám pomáhá?

Představte si profesi architekta, kdy třeba rok vymýšlíte a ladíte stavbu k pomyslné dokonalosti, a pak na jiných stavbách vidíte „výsledky“ toho, do čeho lidé investují svoje celoživotní úspory, výdělky a energii. Můžete to přejít, můžete to ignorovat - anebo založíte profil, který může být zábavný a zároveň inspirativní v té rovině, že takhle to rozhodně nedělejte.

Jakou máte zpětnou vazbu od fanoušků?

Denně mám ve schránce spousty zpráv s popisem, kde „delniq“ zase úřadoval, a s prosbou, ať se k tomu vyjádřím. Přichází mi i zprávy s poděkováním, že takto vtipný profil provozuji. Ale musím přiznat, že se pár lidí i odhlásilo, protože těch paninek, hrubek a chlípných narážek může být na někoho moc. Samozřejmě to respektuji a přijímám.

Foto: Delniq, Novinky „Paninko, vy ste chtěla satelit do domu…“

Čekal jste, že Delniq osloví tolik lidí? A že se z vás stane influencer?