Režisérka Amandine Fredonová: Malý Mikuláš pořád baví

Je Malý Mikuláš pořád tou kultovní knížkou, kterou býval?

Ano. Je vlastně úplně ohromující, jak dobře pořád funguje. Těch příběhů je celkem 222, a v mnoha překladech se po celém světě pořád nově vydávají. Učitelé francouzštiny ve školách dokonce pořád používají Malého Mikuláše, když učí děti číst.

To je opravdu unikátní, protože většinou čtou různé generace dětí přece jen různé knížky, některé zastarají. V čem je tedy kouzlo Malého Mikuláše?

Tuhle otázku jsme si kladli, než jsme začali film připravovat. Jak přijmou dnešní děti snímek, kde sice ukazujeme televizi, ale není tam internet ani mobily, školy jsou rozdělené na klučičí a holčičí, ženy-matky tráví život v kuchyni. Nakonec jsme tam to všechno nechali, ale nijak jsme to nezdůrazňovali. Myslím, že důvodem, proč je Malý Mikuláš pořád populární, je zdůraznění vztahů. K rodičům, k babičce, ke kamarádům. A to funguje pořád.

Foto: Eva Kořínková Amandine Fredonová

Kdo přišel s nápadem natočit animovaný film? Na plátně známe Mikulášovy patálie v hrané verzi…

Ano, lidé si to dokonce s naším filmem někdy dost pletou, čekají hraný snímek. S tím nápadem přišla dcera spisovatele a Mikulášova autora Reného Goscinnyho Anne, která původně chtěla kombinovat archivní záběry tvůrců s animovanými záběry Malého Mikuláše. Ale ty archivní filmy nebyly dost kvalitní, tak napadlo producenty pojmout to jako čistě animovaný film.

A my jsme ho se scenáristou a spolurežisérem Benjaminem Massouberemem chtěli udělat tak, aby byl co nejvíc věrný původním tvůrcům, ilustrátorovi Jeanu Jacquesovi Sempému a Goscinnymu, chtěli jsme být co nejblíž jejich kreslenému světu. Inspirovali jsme se k němu kresbami, které Sempé tvořil pro časopis New Yorker, to znamená, že se hodně pracuje se stínem a světlem a používají se velké záběry, zatímco Mikuláš je opravdu maličký.

Jak přijala Anne Goscinny svého otce jako kreslenou postavičku?