Pojďte do kina. Na francouzské filmy

V Praze se za francouzskými filmy můžete vydat od 24. do 30. listopadu do Kina 35 Francouzského institutu, do Lucerny, Světozoru a Edison Filmhubu. Festival se současně koná také v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové a Ostravě. Letošní ročník se ponese v duchu oslav francouzské kinematografie, představí TOP 10 filmů posledních let, předpremiérové novinky, francouzskou klasiku, krátkometrážní filmy a nové filmy z festivalu v Cannes.