RECENZE: Jak sehnat milión na nové jeviště

V každém případě je to ale text herecky vděčný, čehož naplno využívají jeho protagonisté. Hynek Čermák jako sebejistý a na úspěch zvyklý Martén okouzluje publikum do pohybových i mimických detailů rozehranou netrpělivostí a potlačovaným vztekem, neodolatelný je ve scénách, kdy ho Jean donutí k nechtěné exhibici jeho hereckých schopností. Vladimír Polívka uchovává Jeanovi jistou tajemnost v tom, kým skutečně je, vychutnává si postupně získanou převahu nad soupeřem až do závěrečné pointy. Jen by měl ještě zapracovat na srozumitelnosti své jevištní mluvy. Oba herci si užívají vzájemného partnerství a je radost je sledovat. V Miliónu získalo Divadlo Bez zábradlí vděčnou komediální inscenaci přitažlivou nejen pro milovníky divadla a jeho zákulisí.