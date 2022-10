Pozadí událostí - všechno bylo jinak

Od začátku bylo jasné, že všechno bude přinejmenším trochu jinak, než na co jsme byli od žánrů krimiseriálů zvyklí. Některé postavy jako by byly karikatury sebe samých, například děkanka Alice Klusová v podání Jitky Čvančarové či její proděkan, kterého hrál Petr Vančura.

Odkryl se utajený autor erotického románu, který ale nebyl návodem k vraždě studentky. Celá série nás provedla tím, co prožívají hlavní hrdinové ve svých životech, jen o děkance Klusové jsme se nedozvěděli nic. A to je škoda, bylo by zajímavé dozvědět se, co ji k jejím postojům přivedlo.