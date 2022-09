RECENZE: Hřebejkovské Pozadí událostí napíná, baví a nepoučuje

Pozadí událostí se odehrává na akademické půdě. Dva sourozenci (Jiří Havelka a Petra Hřebíčková) učí na filozofické fakultě v Olomouci a bojují s rodinnou krizí. Ona má manžela, který se nehádá, ale zcela ji ignoruje, on má zase problematickou ženu, která věří, že je velkou umělkyní. Do práce nechodí, o dítě se nestará. Má totiž své umělecké vize.

Děkanka Jitky Čvančarové je místy děsivá, když razantně opanuje chodby fakulty a vymetá z nich sex s fanatismem nacistických dimenzí. Ještě před deseti lety by kritika takovou postavu odsoudila jako přehnanou, nerealistickou či karikatuře blízkou. Dnes už by to ale nebylo spravedlivé. Realita fikci mnohde dohnala a předehnala. Ztráta obecné uměřenosti uvažování, střízlivosti a zdravého rozumu se rozšířila i v akademické sféře.