Miroslav Hanuš: Konečně uvidíte, že Korejs je opravdu vynikající policista

Případy 1. oddělení se vrátily na televizní obrazovky. Běží jejich 3. série. Co mi prozradíte o své postavě?

Konečně uvidíte, že Korejs je opravdu vynikající policista. Lidi ho mají jako prototyp šéfa, který je otravuje a buzeruje. A on je ve skutečnosti policista. Vrátí se na pozici. Tam ho rehabilituju.

Jak ho přijmou kolegové?

Kolegové? Speciálně kolega Vetchý, mezi nimi byly vždycky rozpory, se brání zuby nehty, aby se na oddělení vrátil. Ale marně.

Netajíte se tím, že máte postavu velmi rád. Vytvořil jste si k ní i určitou typologii.

Já k němu mám celý, obsáhlý životopis, který jsem mezitím rozšířil, protože ten seriál nenavazuje přímo. Je tam těch šest reálných let odstup. Takže od té doby, co jsme viděli Korejse naposled, úspěšně pokračoval na prezidium (policejním - pozn. red.). V Berouně měl tam takový malý domek se zahrádkou, kde měl tři ovocné stromy. Všechny jabloně. Pak trošku zeleniny. Chodil většinou v teplákách, které mu kupovala žena. A to v tamní prodejně vietnamského textilu…

V Praze pak chodil za machra. Tím se hodně vysvětluje. Byl trošku pod pantoflem. Má dvě děti… A mezitím, než se natočila nová série, mu žena zemře, on má dva infarkty a děti na něj trošku zanevřou. Jak neumí být dobrý šéf, tak neumí být dobrý rodič. Zůstane prostě trošku opuštěný. A v téhle fázi ho nyní zastihneme… On se za těchhle okolností samozřejmě někam vyvine. Myslím si, že budou všichni zvědaví, co tohle všechno s ním udělá.

Když vy sám nyní potkáte policistu, co vám obvykle řekne?

Budou nové díly? To říkají i lidi. A budete tam, ne? Protože vědí, že Korejs odešel na prezidium. A to je důkaz, že ho mají taky rádi. Co by tam taky ten klaďas, Ondra Vetchý, beze mě dělal? Koho to zajímá, že jo?

Do seriálu jste přinesl jede motiv: loupání jablek. Jíte je poté, co je před kamerou oloupete?

Ne, mě po nich trošku bolí žaludek. Kdyby seriál někdo opravdu pozorně sledoval, zjistí, že jablka jím opravdu málokdy, nebo jen malinký kousek.

Někde jste spočítal, že se během natáčení tří sérií seriálu spotřebovala dvanáct kilogramů jablek. To byla asi nadsázka, ne?

No, možná ne. Když si vezmete, že záběr se dělá třeba osmkrát, tak já v něm oloupu osm jablek. To je třeba více než kilo, ne? A taková situace tam může být ve třech sériích třeba patnáctkrát. Což by na dvanáct kilo vycházelo.

Pojďme k vážnějším věcem. Seriál zachycuje kriminální případy. Čtete detektivky?

Čtu detektivky, ale spíš starou americkou školu, podobné věci. Podobné to mám jako divák. Stále sleduju stejné detektivky jako Poirota, Kojaka, Colomba. Ty sleduju pořád dokola. Pak mám rád staré detektivky, co točil pan režisér Petr Schulhoff, Hříšné lidi města pražského, ty já miluju.

Myslíte si, že Případy 1. oddělení mají našlápnutou na to stát se podobnou klasikou?

No, musím neskromně říct, že si to opravdu myslím, že je čas už prověřil. Třetí série navazuje na tu druhou po šesti letech. Předchozí díly se s obrovským zájmem reprízovaly… Lidí mi říkají, jak se na to těší. Říkají mi: každé léto si pustím všechny díly. Ač je znají. Seriál má nějaké štěstí, mimo to, že se u něj sešli fajn lidi. Myslím si, že se z něj stal oblíbený evergreen.

