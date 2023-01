Filmové premiéry: Přání k narozeninám, Babylon, Všechny mé dopisy spal, Ono a Zoubková víla

Dvanáctiletá gymnastka Tinja se zoufale snaží zalíbit své matce, která je posedlá rodinnou image. Jednoho dne najde Tinja v lese zraněného ptáka, přinese si jeho podivné vejce domů, uloží ho do své postele a pečuje o něj, dokud se nevylíhne. Tvor, který se z něj vyklube, se stane jejím nejbližším přítelem a živoucí noční můrou, která Tinju žijící pod dokonalou slupkou ponoří do zvrácené reality, kterou její matka odmítá vidět.

Zvídavá a nezbedná Violetta (337 let) se učí na zoubkovou vílu, jenže se jí to moc nedaří. Místo, aby dětem za zoubky vyčarovala hračky, jediné, co umí, jsou fialky! Její maturitní zkouška se blíží a jen víly, které ji složí, dostanou drahokam, se kterým se mohou pohybovat tam a zpět z lidského světa. Violetta samozřejmě pohoří na celé čáře, ale nebyla by to ona, aby si nenašla způsob, jak to vyřešit.