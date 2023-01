Jaké novinky čekají diváky v nejbližších měsících v kinech? Brad Pitt, Spider-Man i Děti Nagana

Už 19. ledna vstoupí do kin Brad Pitt s krásnou Margot Robbieovou a nováčkem Diegem Calvou ve filmu Babylon. Odehrává se v Hollywoodu dvacátých let minulého století, v nejdivočejším místě na Zemi, tam, kde vycházejí hvězdy a některé zase rychle hasnou. Prožijeme s nimi příběh o muži na vrcholu, o dívce, která na něj šplhá, a o klukovi, který šel kolem.

„Chtěl jsem se podívat pod mikroskopem na raná léta filmového průmyslu, na dobu, kdy teprve hledal sám sebe. Líbila se mi neuvěřitelná dynamika té doby a to, jak rychle dokázala měnit osudy lidí,“ říká o své motivaci režisér Damien Chazelle, který už má na kontě oscarové filmy La La Land a Whiplash.

Únor začne s Tomem Hanksem v titulní roli filmu Muž jménem Otto. Hanks hraje mrzutého vdovce, který po manželčině smrti zanevřel na celý svět. Z osamělosti ho vytrhne mladá rodina, která se přistěhuje do sousedství a obrátí jeho život naruby.

Galové Asterix a Obelix se popáté vracejí ve filmu s podtitulem Říše středu. Hvězdné obsazení, jemuž vládnou Guillaume Canet, Marion Cotillardová a Vincent Cassel, zavede do roku 50 př. n. l.

Proradný princ Deng Tsin Ruin právě nechal uvěznit čínskou císařovnu a jeho jedinou touhou je ovládnutí říše. Princezna Sass-Yi prchá do Galie, kde požádá o pomoc udatné válečníky Asterixe a Obelixe, kteří jsou díky svému kouzelnému lektvaru obdařeni nadlidskou silou. Nerozluční hrdinové se s princeznou vydávají na dobrodružnou výpravu za záchranou císařovny i celé Číny.

Na konci února čeká na rodiny český film Děti Nagana. Je to příběh o přátelství, sportu, a hlavně outsiderech, kterým někdo dá šanci vyniknout a jít za svými sny. Děj začíná okamžikem, kdy celá třída sleduje semifinále zápasu českých hokejistů na ZOH v Naganu v roce 1998.

Adam Driver vstoupí do kin jako hrdina sci-fi dramatu 65. Jeho pilot Mills po nouzovém přistání na neznámé planetě zjistí, že se nachází na Zemi, jenže před 65 miliony let. Jelikož on a další přeživší Koa mají na záchranu jediný pokus, musí se při svém boji o přežití vydat napříč neznámou krajinou plnou nebezpečných prehistorických tvorů.