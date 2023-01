ŽEBŘÍČEK: Dvojka Avatara v Česku zdolala miliónovou hranici návštěvnosti

Žebříček návštěvnosti kin v posledních týdnech ovládá jeden jediný film, Avatar: The Way of Water. Uplynulý víkend se na něj v Česku prodal miliontý lístek. A zdá se, že díky tomuto titulu kina v pohodě přežijí celou zimu.

Trailer Avatar: The Way of Water