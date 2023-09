Ženy na Plzeňsku zbily Bulharku. Myslely si, že je Ukrajinka

Táhni zpátky na Ukrajinu, my vás tady živit nebudeme, těmito slovy se letos v dubnu pustila dvojice romských žen (věk 27 a 38 let) z Přeštic na Plzeňsku do mladé Bulharky v domnění, že jde o Ukrajinku. Následně cizinku brutálně napadly. Jedna z žen již byla potrestána podmínkou, druhá zatím na pravomocný rozsudek čeká.

Foto: Facebook Přeštická loděnice Areál Přeštické loděnice

Článek Starší z útočnic uložil Okresní soud Plzeň-jih za pokus o ublížení na zdraví a výtržnictví deset měsíců vězení s podmíněným odkladem na dva roky. Soudce rozhodl trestním příkazem. I druhé obviněné určil stejný trest, ale protože si zatím rozhodnutí nepřevzala, nenabylo právní moci. Incident se odehrál na dětském hřišti v areálu Přeštické loděnice u řeky Úhlavy poblíž centra města. „Obviněné po předchozí slovní rozepři poškozenou nejprve společně povalily na zem, kde ji opakovaně mlátily rukama do hlavy a několikrát koply do těla. Jedna z obviněných pak napadené ještě vytrhla z hlavy chomáč vlasů,“ stojí v rozsudku samosoudce Jiřího Žižky. Školáci na výletě šikanovali spolužačku, plivli jí do tváře, protože je Ukrajinka Podle něj si obviněné ženy musely být vědomy toho, že s ohledem na intenzitu útoku, počet úderů a místa, kam rány směřovaly, mohou způsobit i vážnější újmu na zdraví. Rvačku tehdy sledovalo nejméně šest dospělých a čtyři děti. Odtrhnout ženy od sebe musel jeden ze svědků. Na místo nakonec dorazili policisté, aby situaci uklidnili. Ale i oni se stali terčem verbálního útoku ze strany obou žen. „Děláte hovno. Jen se tady zastáváte Ukrajinců, místo aby jste chránili vlastní lidi,“ křičely podle svědků agresorky na strážce zákona. Dokonce prý hrozily tím, že půjdou vypálit policejní služebnu. „Tohle jsem ještě neviděl“ Bulharka, která žije v České republice přes 10 let, byla reakcí obviněných žen překvapená. „Řvaly na mě, že jsem špína, štětka a ať táhnu na Ukrajinu, že nás tady nebudou živit. Snažila jsem se jim vysvětlit, že nejsem z Ukrajiny,“ vypověděla 32letá cizinka. Poznamenala, že vše začalo kvůli handrkování jejich dětí na skluzavce. „Chtěla jsem si to s nimi vyříkat. Pustily se do mě, že jestli mám nějaký problém, tak ať táhnu zpátky na Ukrajinu,“ dodala. Že šlo skutečně o brutální útok, potvrdil Novinkám očitý svědek události. „Samotnému napadení předcházely slovní urážky, které pramenily očividně z toho, že obě ženy byly přesvědčené, že paní je z Ukrajiny. Pak ji začaly mlátit. Tohle jsem ještě neviděl. Bylo to skutečně velmi surové,“ popsal situaci Michal T. Jak dodal, ženy od cizinky včas odtrhl mladý kluk, který na hřišti cvičil. „Pak přijela hlídka policistů, kteří se snažili obě agresorky umravnit. Než se jim to podařilo, schytali od nich pořádných pár nadávek,“ pokračoval svědek. Policisté pak obě ženy po zjištění totožnosti nechali na místě a zapsali si jména svědků. „Později mi přišlo předvolání k výslechu. Ženy jsem od té doby na tom místě ani jinde ve městě neviděl,“ uzavřel Michal T. Policie obvinila řidiče, který v Plasích napadl dvě Ukrajinky. Žádá vazbu Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu.