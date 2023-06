Školáci na výletě šikanovali spolužačku, plivli jí do tváře, protože je Ukrajinka

Děti dovedou být krutější než dospělí. Spolužáci praštili a plivnuli do tváře na školním výletě, protože holka je Ukrajinka. Prosím, co musí udělat její maminka podle zákonu? Jak potrestat rodiče těchto malých fanoušků Ruska? Mezitím, “Rusko je hovno” - souhlas. pic.twitter.com/IJclnYvF1p

Její vrstevníci jí však plivnou do tváře, což také potvrzují slovy: „Já jsem jí flusnul do ksichtu.“

Dívky se na sociálních sítích zastala řada lidí. Mezi nimi i ministr vnitra Rakušan. „Plivnutí do tváře dítěti (v tomhle případě kvůli tomu, odkud je), je plivnutím do tváře celé naší civilizaci. Děti jen přebírají naše vzorce chování. A názorně ukazují, jak jsou ty vzorce někdy kruté a hloupé,“ uvedl na sociální síti.

„Že mě toto video šokovalo, je slabé slovo. Ano, jsou to děti, ale co říkají, to slyší od dospělých. Je zřejmé, že і přes veškerou podporu Ukrajině, ukrajinofobie v ČR dlouhodobě existuje. A mělo by se s tím něco dělat,“ napsal na Twitter.