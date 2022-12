Volný dostal za šíření poplašné zprávy o vraždách skrze ivermektin podmínku

„Z pohledu soudu ta obhajoba od počátku byla ovládána takovým určitým omylem v tom, co je předmětem tohoto řízení. Tady se nejednalo o problematiku léku zvaného ivermektin, co dělají farmaceutické firmy atd. Jediné, co nás zajímalo, byly příspěvky, které pan obžalovaný umístil na sociální sítě,“ uvedl soudce Tomáš Hübner, podle kterého šlo především o to, jakým způsobem ty zprávy Volný formuloval. Podle soudce není pochyb o autentičnosti příspěvků ani o tom, že jejich autorem je Volný.