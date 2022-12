Vedení věznice mu zatrhlo kalkulačku. Soud se ho zastal

Vězeň se cítil být poškozen tím, že mu věznice bezdůvodně odepřela možnost získávat nové znalosti a dovednosti, které jsou vhodné pro jeho intelekt a schopnosti. Považoval to za omezení podmínek k samostudiu, kterým si chtěl prohloubit znalosti.

V žalobě také upozornil na to, že je pravděpodobně jediným vězněm v Horním Slavkově s tak hlubokým zájmem o matematiku.

Františkovi H. se to samozřejmě nelíbilo. „To ale přece nemůže být důvod k zamítavému postoji k mým potřebám. Snažím se smysluplně trávit čas ve výkonu trestu a docílit tak vedení soběstačného života pro svém propuštění na svobodu. Mám zájem dál využít aktivit a služeb Institutu celoživotního vzdělávání Vysokého učení technického a zvýšit si kvalifikaci podstoupením distanční výuky online studijního kurzu zprostředkovaného Thomasovou univerzitou v USA,“ vysvětlil odsouzený muž.

Postup vězeňské služby považoval za represivní vzhledem k účelu trestu, který by měl eliminovat rizika recidivy. „Přitom umožněním mého požadavku nehrozí žádné bezpečnostní či jiné riziko,“ dodal.

Podle zjištění Práva v mezidobí od podané žaloby do rozhodnutí soudu byl již muž z výkonu trestu propuštěn. „Náš rozsudek může být podkladem pro případný civilní spor, kterým by dotyčný mohl po ministerstvu spravedlnosti požadovat určité zadostiučinění za nesprávný úřední postup či omluvu za zásah do jeho práv,“ vysvětlil předseda senátu Lukáš Pišvejc.