Bezpečnostním složkám chybí tisíce lidí, BIS shání i kutily

Potvrdila to velmi viditelná účast náborářů tajných služeb, policie, armády i vězeňské služby na pracovním veletrhu Profesia Days, pořádaném minulý týden na výstavišti v pražských Letňanech.

„Působíte komunikativně, máte o nás nějakou představu?“ navazuje s procházejícími aktivně hovor slečna u velkého stánku se znakem českého lva a nápisem Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI).

Nechte nám kontakt, možná se ozveme. Pořád hledáme dost lidí a vybíráme si civilní rozvědka

Stánek civilní rozvědky ve výstavní hale nejde minout. Stojí hned vedle prezentace nábytkářského giganta IKEA. Zastavuje se zde dost návštěvníků, ačkoliv právě tady se toho lidé dozvědí méně než jinde. Náboráři se spíše vyptávají a vtipkují, vládne uvolněná atmosféra.

„Nechte nám na sebe kontakt, možná se ozveme,“ podává slečna asi čtyřicetiletému muži obyčejnou tužku a bloček. „Pořád hledáme dost lidí a vybíráme si,“ dodává.

„Chceme tě vidět“

Hned vedle má ještě viditelnější stánek kontrarozvědka Bezpečnostní informační služba (BIS). Zde jsou už sdílnější a na stolečku je pro návštěvníky i dárek: reflexní páska z pružného plíšku v bílém provedení s nápisem „Chceme tě vidět – www.bis.cz“.

Za personalistkou BIS je tablo s výčtem hledaných pozic: kuchař, malíř, revizní technik, uklízečka, pracovník pneuservisu… Zaujme i obsluha mycí linky a autoklempíř.

„Tak zrovna tyto pozice jsou již obsazené. I nadále hledáme pracovníky pro sběr informací v terénu, IT specialisty, analytiky, operativní pracovníky,“ uvedla náborářka. BIS v letácích také doslova uvádí, že by ve svých řadách ráda viděla kutily.

„Přijímají se lidé do zaměstnaneckého nebo do služebního poměru. Nutno ale dodat, že výběrové řízení na pozice do služebního poměru ze zákona trvá tři čtvrtě roku,“ připomíná personalistka BIS.

Uchazeče o služební poměr si oťukávají i při méně formálních situacích. „Hledáme kandidáty už mezi středoškoláky, ale je samozřejmě lepší vysoká škola,“ dodává personalistka.

Hned za veletržními stánky BIS a ÚZSI budí pozornost stánek Policie ČR se služebním motocyklem. „Jen v Praze chybí v ulicích na 800 příslušníků, celkově pak 900. Zkušení policisté mají odslouženo kolem třiceti let, odcházejí, a mladí se získávají obtížněji, protože je velká konkurence na trhu práce,“ říká Právu vedoucí oddělení náboru a personální stabilizace pražské policie Iva Vránová.

U sboru má odslouženo už také třicet let. „Začínala jsem u jízdní policie, pak jsem šla na cizineckou, tři roky jsem tady na personálním. Už jsem ale ráda, že jsem svlékla tzv. montérky,“ říká rázná žena. Z jejích slov čiší, že je v práci „srdcařka“. Jednu dobu vedla téměř dvě stě kolegů. A nejčastější důvod, proč uchazeči o práci u policie neuspějí? „Psychologické testy,“ poznamenává Vránová.

Hledáme kandidáty už mezi středoškoláky, ale je samozřejmě lepší vysoká škola BIS

Celkově policii pro celou republiku chybí zhruba 5000 příslušníků. Podle Radky Šulcové z policejního prezidia nejvíce v Ústeckém kraji, na Karlovarsku a na jižní Moravě.

Policie nabízí přes 42 tisíc hrubého měsíčně po třech letech služby a náborový příspěvek 150 tisíc korun.

Srdcařem je i policista z pražské motorizované jednotky, který návštěvníkům veletrhu ne­únavně ukazuje zbraně, vysvětluje rozdíly v munici i všechno to, co jeho práce obnáší. U jednotky slouží pět let. Provádí běžnou hlídkovou činnost, ale se specializací na eliminaci pachatelů se zbraní.

„Náročná je hlavně ta odpovědnost. A nemáte moc času pro sebe. Ale mám tu práci rád. Výborná jsou cvičení s vojáky. Oni neznají finty podezřelých na ulici, kam si schovávají žiletky, drogy. Vojáky učíme, jak osobu pečlivě prohledat nebo jak provádět manévry s autem a střelbou za jízdy, a my se od vojáků učíme třeba boj v parku,“ popisuje.

O tisíce příslušníků by se také ráda rozrostla armáda. „Můžete studovat Univerzitu obrany. Třeba fakultu vojenského zpravodajství. Anebo máme nově otevřený obor kybernetická bezpečnost,“ vysvětluje dvěma mladíkům a jedné slečně vojenský náborář.

Pro začátek si odnášejí suvenýr: karty s logem Armády ČR.

Jen bachařů schází přes tisíc

„Ulovit“ nové kolegy se na pracovním veletrhu snaží i vězeňská služba. „Celkově bychom potřebovali přes tisíc příslušníků na pozice strážný, dozorce, justiční stráž, kynolog, řidič,“ potvrzuje Právu Valentina Prokopová z personálního oddělení Vězeňské služby ČR. A jak dodává její kolega, „jen na Pankráci mají podstav 90 příslušníků“.

Nástupní plat dozorce je 29 420 korun, po zaškolení pak 41 480 korun. To na Prahu není mnoho. Vězeňská služba se to snaží dorovnávat vyplacením náborového příspěvku 150 tisíc korun po devíti měsících služby.