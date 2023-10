Sektářskou matku vypátrali. Skončila ve vazbě, děti musely do krizového centra

Ženu soud poslal do vazby, děti obratem putovaly do krizového centra. Informaci potvrdila policejní mluvčí Dana Čírtková. „Státní zástupce podal návrh na vzetí do vazby a soud toto akceptoval,“ potvrdila v pátek mluvčí s tím, že žena čelí obvinění z ohrožování výchovy dítěte a maření úředního rozhodnutí.