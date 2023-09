Matce ze sekty „živých člověků“ podruhé odebrali děti, nesmí je ani vídat

Případ, na který Právo opakovaně upozornilo, se začal psát poté, co matka propadla skupině nazvané „Společenství Prohlášených Živých Člověků“. Její členové neuznávají zákony, ústavní zřízení ani jurisdikci soudů. Matka do skupiny odvedla i dceru (12) a syna (9). Ti přestali chodit do školy; matka a další členové společenství je totiž vzdělávali sami.

Situace dospěla tak daleko, že žena dostala podmínku za ohrožování výchovy, soud jí děti odebral a svěřil je do péče jejich otce. Po přibližně týdnu je však matka odvedla zpět do své komunity, kde byly až do konce minulého týdne.

Okresní soud ve Vsetíně totiž neseděl s rukama v klíně a na návrh otce rozhodl o novém odebrání dětí. Matka to ve svém videu, které umístila na internet, označila za únos lidských bytostí.

Matka je v sektě „živých člověků“, navzdory soudu tam odvedla i děti

„Matka nerespektuje rozhodnutí soudu ani poté, co jí byly děti už jednou odebrány, dopustila se protiprávního jednání, kdy nezletilé bez souhlasu otce odvezla do svého bydliště. Z jejího postoje je zjevné, že do budoucna nehodlá žádné rozhodnutí státních orgánů respektovat. Zároveň i nadále sabotuje nástup nezletilých do školy,“ stojí v rozhodnutí vsetínského soudu, do kterého mohlo Právo nahlédnout.

K odebrání dětí došlo po přibližně tříhodinovém vyjednávání. Podle matky přijelo osazenstvo „systému“ v podobě soudního vykonavatele, justiční strážce, policisty a pracovnic sociálky.

„Všichni přijeli kvůli naplnění nějakého usnesení ve věci ‚osob‘, které se nás bytostně nijak netýkají. Přijeli za osobou, která fyzicky nebyla přítomna a chtěli odebrat děti, které tam také nebyly fyzicky přítomny. Místo, které navštívili, jsou soukromé prostory nás člověků, prostory Suverénů spadajících pod ochranu mezinárodního práva,“ napsala matka na webu její samozvané školy.

Zmíněné osoby tam podle jejího přesvědčení nebyly, protože podle učení společenstva zanikly prohlášením za „živé člověky“. „Ačkoliv jsme se snažili najít společnou dohodu s přítomnými a nesčetněkrát jsme jim říkali, kým jsme, a fakt, že nemůžeme ve svém fyzickém těle vykonávat vůli za někoho, kým nejsme – dřívější „osoby“, které hledali, neboť bychom se tím dopouštěli protiprávního jednání –, na naše vyjádření nebyl brán žádný zřetel a byli jsme upozorněni, že k odvozu dětí musí dojít, a to buď po dobrém, nebo po zlém,“ dodala ve svém vyjádření matka.

Barbora Škrlová žije v utajení pod dohledem psychiatrů

Soud pak předběžným opatřením matce zakázal i jakýkoli kontakt s dětmi.

„Jde o zcela výjimečnou věc, která vybočuje z jakýchkoli hranic normálnosti. Byť zákaz styku dětí s matkou, ke které děti mají pozitivní vztah, je velmi závažným opatřením, které děti budou zprvu vnímat negativně, je nutné k němu přistoupit,“ stojí v rozhodnutí.

V předběžném opatření soud připomenul i skutečnost, že matka nikde nepracuje a neplatí zdravotní ani sociální pojištění.

Tvrdí, že ona ani její děti nepodléhají právním předpisům. Tyto postoje, názory a styl života matka usilovně vštěpuje dětem, čímž je posouvá čím dál víc od standardní společnosti, jejích návyků a hodnot ze soudního rozhodnutí

„Popírá veškeré autority, žije v uzavřené komunitě, která se v tomto smýšlení vzájemně podporuje. Je členkou společenství, které neuznává stát a jeho orgány,“ vysvětlil své rozhodnutí soud.