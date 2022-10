Podvodníci cílí na žadatele o příspěvky

Takto chtěli podvodníci – vzhledem k azbuce objevující se na jejich stránkách nejspíše ruského původu – vylákat uživatelské jméno a heslo do internetové banky. Často také potřebují zadat ověřovací kód, a proto se snaží komunikovat s uživatelem tak, aby si mohli převést peníze.

„Hovoří se o tom, že energetická a další krize mají potenciál ohrozit stabilitu společnosti, já se domnívám, že tohle sociální inženýrství má tento potenciál také. Snažíme se toto téma pozvednout a ukázat, že to může být závažné,“ varoval před problémem.

„Útočník se vydává za šéfa ve firmě. Nejhorší scénář je, když předtím dojde k napadení té firmy a ten útočník pak ví, jak komunikovat. Je rozdíl, když jste ve firmě a šéf vám najednou začne vykat místo tykání a podobně. Pokud útočník měl přístup do mailů a ví, jak si spolu píší, tak to napadenému ani nepřijde nijak divné,“ uvedl Bašta.

Týká se to i prodejců v internetových bazarech. Na ty podvodníci velmi aktivně cílí. „Můžete si být jistí, že se vám někdo ozve, že by to od vás rád odkoupil, a u toho pošle odkazy na stránky, které se z vás budou snažit tahat platební karty, nebo se budou snažit z vás vytáhnout kódy pro platby,“ doplnil expert.