Podvodníci zneužívají krizi. Napodobují weby ministerstva

Podle MPSV i policie je problém v tom, že většina domén falešných webů je registrována v zahraničí. Nejlepší obranou je proto podle Vinčálka opatrnost. „Nebýt důvěřivý, neklikat na podezřelé odkazy. Obecně platí, že státní instituce ve valné většině případů nekomunikuje e-mailem nebo SMS. Jsou to klasické případy smishingu,“ podotkl mluvčí.

„Pachatelé velmi rychle re­agují na to, co se zrovna děje ve společnosti. Když byly oznámeny příspěvky na bydlení, lidem začaly chodit tyto zprávy. Je to pak lépe uvěřitelná legenda pro oběť,“ přiblížil Vinčálek.