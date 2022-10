Takhle lidem vysají účet. Jak poznat podvod a nepřijít o peníze?

„Jsem se s vším spokojená a ráda bych si to koupila, ale protože bydlím v Opavě, nemohu si to vyzvednout osobně,“ stojí v úvodu podvodné zprávy, ve které se odesílatelka či odesílatel snaží zastřešovat přepravní službou DPD.

Další průběhy podvodu se pak různí. Někdy skutečně přijde e-mail obsahující odkaz na podvodné stránky, jindy útočníci odkaz zašlou přímo prostřednictvím chatu na WhatsAppu. Na takový odkaz by lidé nicméně nikdy neměli klikat, na stránkách totiž může číhat nějaký škodlivý kód.

Daleko častěji se ale kyberzločinci prostřednictvím falešné stránky snaží z důvěřivců vylákat údaje k bankovní kartě či přímo k on-line bankovnictví. Prostřednictvím těchto informací pak již snadno vysají z cizího účtu peníze. Lidé by tedy měli především sledovat přesný název zasílané adresy, případně kam směřuje odkaz. Tak zpravidla snadno odhalí, že jim byl zaslán podvodný odkaz.

DPD se od podobných podvodů distancovalo již dávno. „Společnost Direct Parcel Distribution nezprostředkovává prodej zboží nebo služeb pro jiné subjekty a nezprostředkovává žádné platební transakce s výjimkou doručení zboží na dobírku a následného odplacení dobírkové částky na účet odesílateli podle jeho pokynů. Nikdy nevyžadujeme zadávání platebních údajů do neautorizovaných zdrojů. Nikdy touto formou nepožadujeme po svých klientech, ať odesílatelích, nebo příjemcích zásilek, čísla platebních karet, kódy CVV apod.,“ uvedla již dříve přepravní společnost.

Česká policie ve spolupráci s antivirovou společností Eset letos v červnu publikovala průzkum, který se zaměřoval na podvodníky na internetových bazarech. Z něj vyplynulo, že 22,64 % dotázaných prodává zboží na webu často a téměř polovina respondentů je alespoň jednou k prodeji zboží využila (48,73 %). Internetové bazary nejčastěji využívají lidé ve věku od 30 do 40 let.

Vlastní zkušenost s podvody na bazarech má 31 % dotázaných, zpravidla jde opět o jedince ve věku od 30 do 40 let. Pozitivní je, že 20,64 % respondentů uvedlo, že včas odhalili podvod a nevznikla jim žádná finanční škoda. Pouze necelá desetina lidí (9,36 %) přiznala, že je podvodníci připravili o méně než 1000 Kč, 5 % dotázaným pak byla způsobena škoda do 5000 Kč.