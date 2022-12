Neshodli se při sexu. Partner pyká za znásilnění

Do postele se svým partnerem sice ulehla dobrovolně a aktivně se zapojila do sexuálních hrátek, když ale v jejich průběhu začal být muž dominantní, ženě se to nelíbilo a snažila se radovánky ukončit.

Foto: Ondřej Kořínek, Novinky Ilustrační foto.

Článek Intimní epizoda z loňského ledna se nyní dostala až k Okresnímu soudu v Domažlicích, který 44letého muže potrestal za znásilnění dvouletou podmínkou. Soudce Jan Švígler upozornil na to, že nešlo o klasický případ znásilnění, kdy jsou ženy zpravidla pachatelem přinuceny k pohlavnímu styku za po­užití hrubé fyzické síly. „Zde se jednalo o sexuální partnery, kteří spolu provozovali intimnosti dobrovolně, a to i předmětného dne. Nicméně pokud jeden z aktérů nechce dále pokračovat, jak se stalo v tomto případě, bylo povinností obžalovaného aktivitu ukončit," napsal soudce do zatím nepravomocného rozsudku, který má Právo k dispozici. Z odůvodnění verdiktu dále vyplývá, že v momentě, kdy žena dala obžalovanému zcela jednoznačně najevo nesouhlas s dalším pokračováním se­xuální praktiky, ji ještě více přisedl. Ze ženy se nakonec zvedl, až když mu ve vedlejší místnosti zazvonil mobilní telefon. Obžalovaný odmítl, že by při sexu jednal proti vůli partnerky. Podle jeho obhájce žena neprožila nic, co by se jí nelíbilo. Bála se, že by se jí na policii vysmáli Soudce ale uvěřil poškozené, i když vše oznámila až s odstupem času. „Nebylo mi příjemné o tom hovořit. Měla jsem za to, že by se mi na policii vysmáli," vysvětlovala před soudem. Ten konstatoval, že i když nepovažovala jednání obžalovaného za normální, netušila, že by mohlo být posouzeno jako znásilnění. „Právní otázku jí osvětlila až její advokátka," stojí dále v rozsudku. Za zvlášť závažný zločin znásilnění muži hrozilo až deset let vězení. „Aniž bychom zlehčovali závažnost spáchané trestné činnosti, nelze odhlédnout od velmi specifických okolností, za kterých se vše odehrálo. Nejedná se o typický trestný čin znásilnění, když k němu došlo mezi sexuálními partnery při provozování zprvu oboustranně dobrovolného intimního styku. Tyto okolnosti nemohou mít vliv na trestní odpovědnost obžalovaného, nicméně je zapotřebí k nim přihlédnout při úvaze o druhu a výměře trestu," konstatoval soudce. Po provedeném dokazování senát nabyl dojmu, že obžalovaný potřebuje být v partnerském vztahu dominantní. „Do tohoto kontextu zapadá i posuzované jednání, kdy chtěl mít nad poškozenou převahu. Musí si však uvědomit, že dělat někomu něco proti jeho vůli, a to obzvlášť v sexuální oblasti, není nejen správné, ale v daném případě i nezákonné," vysvětlil Švígler. S ohledem na dosud bezúhonný život obžalovaného soud uzavřel, že uložený trest je plně postačující k tomu, aby si obžalovaný uvědomil závadnost svého chování a napříště se jej vyvaroval. Podle informací Práva se dvojice již rozešla.