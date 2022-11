Za krvavou potyčku znesvářených cirkusáků padly podmínky

Incident se odehrál v roce 2018 ve slovenských Piešťanech, tamní policie případ předala k vyšetřování českým kolegům. Útok obou obžalovaných posoudil samosoudce Radek Vydra jako trestné činy ublížení na zdraví a porušování domovní svobody. „Fyzické napadení sice nikdo přímo neviděl, ale popis události poškozeným koresponduje s výpověďmi svědků z místa a také se závěry znaleckých posudků ohledně mechanismu vzniku zranění,“ uvedl Vydra.

Podle obžaloby vnikl Aleš do kabiny nákladního tahače, kde Berouska opakovaně udeřil do obličeje. „Poté se zapojil i spoluobžalovaný Laník, který se rukama zapřel o přepážku v kabině a oběma nohama kopl poškozeného do hlavy,“ popsala státní zástupkyně Jana Cimická.

Zaútočili, když spal

Berousek před soudem řekl, že útok nečekal a ani si nedokáže vysvětlit, proč k němu došlo. „Nikdy jsme spolu žádné spory neměli. Proto jsem byl šokovaný, že se tam najednou objevil a napadl mě,“ vypovídal Berousek.

Aleš ho prý překvapil v době, kdy v kabině spal. „Zničehonic se tam přede mnou zjevil a začal mi nadávat do zm*dů. Posadil jsem se na postel a ptal se ho, co se děje. Nic mi na to neodpověděl. Byl nepříčetný, křičel sprostá slova. Pak do mě začal kopat nohama a mlátit pěstmi,“ popisoval útok Berousek.

Když se prý trochu vzpamatoval, Alešovi se snažil postavit. „Řekl jsem mu, jestli se chce se mnou prát, tak může. Pak jsem se začal aktivně bránit a zatlačil ho na sedadlo spolujezdce. Vtom se tam objevil Laník a od něj jsem schytal rány na hlavu. Na chvilku jsem ztratil vědomí a probral se venku před kamionem,“ vybavoval si Berousek dramatické okamžiky.

Podle jeho slov Aleš v útoku venku pokračoval, přičemž pranici sledovaly tábory obou znesvářených cirkusáků. „On tam měl pět chlapů a já osm. Sice jsme byli v přesile, ale moji zaměstnanci se báli mi jít na pomoc, protože jeden muž z té Alešovy party použil k jejich zastrašení pepřový sprej,“ dodal Berousek.

Prý šířil urážky na sítích

Konflikt s Berouskem Aleš soudu vysvětlil tím, že po něm chtěl vysvětlení, proč údajně šíří na sociální síti urážky o jeho rodině. „Vlezl jsem do kabiny a Karlovi řekl, co to má znamenat. Obořil se na mě, co si to dovoluju, a dal mi facku. Pak mě natlačil zády na čelní sklo a začal do mě mlátit pěstmi. Já se bránil a nepopírám, že ode mě také nějakou ránu schytal. Chtěl jsem se jen dostat ven,“ líčil Aleš svoji verzi.

Zlom ve rvačce podle něj nastal, když Berouska chytil za vlasy. „Zůstaly mi v ruce. To mě šokovalo, protože jsem nevěděl, že nosí paruku. On se chytil za hlavu a byl také evidentně zaskočený. Toho jsem využil a dostal se z kabiny,“ pokračoval obžalovaný muž.

Pak si prý uvědomil, že nemá na krku památeční řetízek, a chtěl se pro něj vrátit do kabiny. To už ale podle jeho slov Berousek vyšel ven a svým zaměstnancům, kteří stáli opodál, údajně řekl: „Dejte mu!“

„Jak to vyslovil, tak mě jeden z mužů chytil do kravaty a začal škrtit. Lapal jsem po dechu a cítil, jak omdlévám. Pak jsem slyšel, jak někdo křičí něco v tom smyslu – pusť ho, nebo ho zabiješ. Vzápětí se sevření uvolnilo a já jsem s Laníkem odešel pryč, protože jsem měl strach, že bude po nás,“ hájil se Aleš s tím, že Laník do potyčky vůbec nezasahoval.

Incident prý nehlásil, protože nechtěl být za bonzáka. „Když vznikne v naší branži nějaký konflikt, tak se neudáváme. Prostě tuhle zásadu jsem chtěl ctít, bál jsem se i výsměchu kolegů,“ dodal Aleš.