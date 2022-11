Promlčení činů Cimického? Policie musí skutky provázat

Garantka právních služeb organizace proFem pracující s oběťmi sexuálního násilí Veronika Ježková považuje situaci stále za otevřenou.

„Policie sleduje zákonnou linku pokračování v trestném činu, tudíž závěry o možném promlčení považuji ještě za předčasné. Zatím bych nepředbíhala a nechala policii konat tak, jak nejlépe dokáže. Za mě spíš než řešit právní možnosti je nyní aktuální obětem poskytnout potřebnou psychologickou a terapeutickou podporu,“ podotkla Ježková.

Advokátka obětí Lucie Hrdá se k možnému promlčení 26 případů vyjádřit nechtěla.

„K Cimickému se nevyjadřuji,“ řekla Právu. U znásilnění byla do roku 2009 promlčecí lhůta pět let u základní skutkové podstaty a dvanáct let při činu, který způsobil oběti těžkou újmu na zdraví.

Po novelizaci v roce 2010 činí promlčecí doba u sexuálního nátlaku pět let a u základních skutkových podstat znásilnění deset let. V případě spáchání znásilnění souloží nebo způsobení těžké újmy na zdraví patnáct let. Když je pro obviněného výhodnější kratší promlčecí lhůta platná v době spáchání skutku, musí k ní policie přihlížet.

Je potřeba, aby se přihlásily i další ženy, které doteď ještě váhaly nebo neměly odvahu Martina Hynková

„Institut promlčení je nedílnou součástí standardního právního systému a na uvedeném bych nic neměnila, vhodnější by bylo zvážit lhůty delší. V mnohých případech se oběť snaží skutek zpracovat tím, že jej vytěsní, někdy i na léta. Může dojít k připomenutí zážitku a oběť chce pak věc řešit právně,“ přiblížila Ježková.

Hledají se další poškozené

Nejznámější oběti psychiatra, moderátorka Martina Hynková a zpěvačka Jana Fabiánová, nyní vyzývají další oběti, které se zatím na policii nepřihlásily, aby se ozvaly.

„Je potřeba, aby se přihlásily i další ženy, které doteď ještě váhaly nebo neměly odvahu. Nebo si myslely, že jejich výpověď či to, co se jim stalo, nejsou důležité. Anebo by na to raději zapomněly. Jenže jsme v situaci, kdy každá výpověď je v tuto chvíli velmi důležitá, aby doplnila tu mozaiku,“ řekla Právu před několika dny Hynková.

Bylo by pak možné potvrdit takzvané pokračování v trestném činu, což Ježková zmiňovala. V podstatě je nutné, aby policie prokázala, že jednotlivé útoky naplňují stejnou skutkovou podstatu, byly provedeny podobným způsobem a časově blízko sebe. Pokud se podaří případy takto provázat, napadení i po promlčecí lhůtě mohou stanout před soudem, protože se budou považovat za jeden velký případ.

„Je ale na každé oběti, aby zvážila řešení své situace prostřednictvím trestního řízení. Stále platí, že je to nelehký proces, v němž je oběť vystavena opravdu obrovskému tlaku,“ podotkla Ježková.