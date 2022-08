Dcera prohýřila peníze zesnulé matky

Až osm let vězení hrozí 49leté ženě z Ostravy, která po smrti své matky vybrala z jejích účtů asi jeden a půl milionu korun, aniž by peníze postoupila do dědického řízení. Případem se policie zabývala na podnět manžela zesnulé, nevlastního otce obviněné.

Článek O kauze ve středu informovala mluvčí policie Eva Michalíková. Kriminalisté se tímto velmi citlivým případem zabývali už od dubna minulého roku. Tehdy manžel zesnulé ženy zjistil, že po její smrti zmizely z jejich účtů řadově statisíce korun. „Jak muž při podání trestního oznámení uvedl, několik let pracoval mimo Ostravu a jeho manželka byla ve starobním důchodě. Měl vydělávat finance a žena se starala jak o chod domácnosti, tak o peníze,“ uvedla mluvčí. Muž z Přerovska chtěl zbohatnout na akciích, napálil jej údajný pracovník Agrofertu Krimi Dcera zesnulé ženy tehdy svému otčímovi oznámila, že z účtu vybrala přes dva a půl milionu korun, které chce rozdělit na čtyři díly mezi pozůstalé. S tím však muž nesouhlasil. „Chtěl po nevlastní dceři, aby peníze vrátila na účty a nechala vše do dědického řízení,“ dodala Michalíková s tím, že dcera zesnulé takový postup odmítla. Dokonce pak při samotném dědickém řízení údajně zapřela existenci jednoho účtu. „Celkově měla neoprávněně odčerpat finanční prostředky za více jak jeden a půl milionu korun, kriminalistům se podařilo zajistit zhruba 770 tisíc. Při výslechu obviněná využila svého práva a nevypovídala,“ dodala mluvčí. Michalíková také podotkla, že případ je ilustrací toho, že si lidé často neuvědomí, že jakákoliv manipulace s penězi zesnulé osoby může být za určitých okolností trestným činem.