Očima Saši Mitrofanova: „Lenin se ptal? Hitler se ptal?“ Tohle máme procítěně chápat?

Správně by měli na Hrad (či na místo všeobecně známé jako LDN Lány) přijít s tím, že jim má Zeman – každému účastníkovi demonstrace – dát ze státního rozpočtu 100 tisíc korun a klíčenku.

Neposlouchejte ty chytráky, kteří vám řeknou, že je to nesmysl. Není to nesmysl! Tedy není to o nic větší nesmysl než požadavek, se kterým se za Zemanem skutečně chystají. Budou chtít, aby na základě jejich petice odvolal Fialovu vládu.

Ne že bych pro tento jejich chtíč neměl vysvětlení. Je to logický postup. V Rusku to tak přece je. Když chce prezident odvolat vládu, tak ji odvolá. A celá demonstrace byla o tom, aby se Česko co nejvíce přitulilo k Rusku.

Je potom pochopitelné, že leckomu splývala země, ve které žijí, s tou, které jdou na ruku. V Česku ale platí jiná pravidla, která se jim sice nelíbí, ale to už je jejich problém.

Jak chtějí někteří účastníci protestu tento problém řešit, výmluvně vypovídá video s paní, která má jako vzor Lenina a Hitlera, kteří se prý neptali na volby a uchvátili moc jinou cestou.

8. Jsem si vědom, že asi zkouším trpělivost a toleranci většinové části Twitteru na samou hranici, ale podle mě je užitečné znát názory a reakce lidi z dnešního Václaváku. Třeba této paní, se kterou mnozí nebudete souhlasit. A někteří budete. Díky za pochopení pro novinařinu. pic.twitter.com/Ej79V9jqGT — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) September 28, 2022

Je to dobrá názorná pomůcka. Účastnice říká, že ji území bývalého SSSR nezajímá, protože tam jsou pořád nějaká zvěrstva. Zakladatele SSSR ovšem uctívá právě za ta zvěrstva, která nařídil, a volá po tom, aby se v Česku uplatnil jeho model převzetí moci.

K jejím oblíbencům patří také Hitler. Ten se ovšem k moci dostal prostřednictvím voleb. Nezájem té paní se zjevně rozprostírá i na fakta. V tom je ukázková, a přitom představuje o něco vyšší úroveň, než je běžná na podobných shromážděních.

Unylí lidumilové stále nacházejí viníky stavu, za kterého se zemí prohání tahle kalná vlna, mezi lidmi, kteří prý nedokázali nic dostatečně vlídně vysvětlit.

Co a komu? Podobným fanynkám katů, že se jen mýlí, ale že jinak to jsou naši lidi. Takže je nutné zdokonalovat přístup k pomýleným spoluobčanům a v žádném případě k nim nechovat negativní emoce.

Což o to, i tohle lze udělat. Až ke gulagům a koncentrákům. V dějinách do nich šli na porážku jako první lidumilové. Přeháním? Ale kdepak. Podívejte se na tento materiál. Vyznačuje se „agresivitou, amorálností, egoismem, nekulturností i animálností potřeb“? No jéje. Takže je to lůza.