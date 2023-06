Očima Saši Mitrofanova: Dělicí čára jasně nakreslena

V sobotu jste si mohli v Očích přečíst názor, který má část ruské společnosti ohledně svého budoucího prezidenta. Připomenu, že to má být bývalý kriminálník, šéf soukromé armády, v níž popravují kladivem a usmrcují a mučí na různé způsoby, Jevgenij Prigožin. Co je mi ale do Ruska, může říct kdejaký čtenář. Nechte na hlavě.

Foto: Milan Malíček Alexandr Mitrofanov