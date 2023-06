Pročínská nálepka mi vůbec nevadí, říká bruselský matador Zahradil

Kariéru chcete zakončit v domácí politice. Co máte za plány?

Máme tu například volby do Sněmovny v roce 2025, to je jedna z možností, která se mi honí hlavou. Je tu i varianta obsazení některých funkcí na ministerstvu zahraničí, které náleží ODS. Úplně to specifikovat nechci.

Můj mandát v europarlamentu končí za třináct měsíců a pak tam je i karanténa pro bývalé europoslance, aby si dali oddech a nešli dělat politiku hned někam jinam. Znamená to, že to není věc, kterou bych musel do dvou měsíců či půl roku řešit.

Rozhodl jste se skončit sám, nebo na vás tlačili zevnitř strany? Přece jen se se současnou ODS přinejmenším v hodnotových otázkách míjíte.

Tlak nebyl vůbec žádný. Kolegům v europarlamentu jsem to oznámil před rokem a předsedovi ODS Petrovi Fialovi před půl rokem. Musím ocenit, že se to nevyneslo ven. Chtěli jsme udělat společné prohlášení, symbolicky v tom smyslu, že za rok (7. a 8. června 2024) se budou konat volby do europarlamentu.

Z vašich vyjádření na sociálních sítích to vypadá, že dnes už spíš ODS okopáváte kotníky.

Skutečná politika se nedělá na sociálních sítích, to si mohou myslet jen ti, co nic jiného než sociální sítě neznají. Na sítě si budu i nadále psát co chci.

V parlamentu EU vyšetřují čínské vazby Zahradila Evropa

Za vaši fotku s čínským velvyslancem vám vyčinili i spolustraníci, obecně máte pověst silně pročínského politika.

Žádní spolustraníci mi nevyčinili, to akorát Mirek Topolánek dostal hysterický záchvat, nejspíš kvůli tomu, že ho stíhá jedna prohra za druhou, a tak se nenachází v komfortní situa­ci. Že jsem označován za pročínského politika, mi vůbec nevadí. Dlouhodobě mám jinou představu politiky vůči Číně než mainstream, a za tím si stojím. Razím cestu snižování napětí a hledání společné řeči.

Před dvěma lety váš možný střet zájmů ohledně Číny dokonce šetřil i europarlament…

A nic nevyšetřil, jen čínské chlebíčky. Zjistil jen, že v roce 2019 platila občerstvení na konferenci, kterou jsem pořádal, čínská ambasáda. Tomu jsem se musel smát.

Může se stát, že po vašem odchodu ODS opustí frakci Evropských konzervativců a reformistů (ECR)? I takové hlasy jsou ve straně slyšet.

To vůbec nepřichází v úvahu. Zeptejte se kolegů, kteří budou kandidovat, ať už Alexandra Vondry, či Veroniky Vrecionové. Vazba na ECR je jasná a dlouhodobé průzkumy říkají, že ECR bude jediná frakce, která bude mít po volbách víc europoslanců. Všichni budou ztrácet, ale my budeme nabývat.

Budete chtít příští rok kandidovat do vedení ODS?

Z vedení jsem právě odešel, když jsem opustil post předsedy europoslaneckého klubu ODS. Byl jsem ve vedení 21 a půl roku, to je až až. Nyní přijde do vedení Veronika Vrecionová. Vrací se tam po dlouhé době ženský element, čímž odpadá kritika, že tam jsou samí chlapi. Opravdu o tom ne­uvažuju.

Jak si podle vás ODS stojí ve vládě? Byl jste od začátku jedním z kritiků koalice Spolu.

V tuto chvíli to nechci hodnotit, to se zhodnotí v parlamentních volbách, nebo ještě dřív. Kolegové to nemají lehké a nechci jim teď dávat hraběcí rady z Bruselu, to by bylo neseriózní.

Neotvírá se po vašem rozhodnutí cesta, aby ODS kandidovala i do EP společně s lidovci a TOP 09?

Nemyslím si. Kdybyste se zeptal Vondry nebo Vrecionové, tak jejich názor je naprosto jasný, že máme kandidovat samostatně.

Nechci jim dělat mluvčího, ale toto téma se řešilo už před časem a postoj ODS je jednoznačný.