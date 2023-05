Velitel ukrajinského letectva by chtěl, aby stíhačky nosily americké rakety AIM-120 AMRAAM, které umožňují zasahovat vzdušné cíle za hranicí viditelnosti ve vzdálenosti 70 až 180 km podle verze. Ne že by Holubcov snil o leteckých soubojích. Jejich nasazení by ale odradilo ruská bojová letadla od toho, aby se přibližovala k ukrajinským pozicím na vzdálenost 30 až 40 km, ze které shazují klouzavé bomby KAB 500.

Především by však mohla západní letadla nést střely s delším doletem, které jsou pro úspěch ukrajinské ofenzivy klíčové. Rusko by v případě jejich nasazení muselo přesunout dál od fronty sklady paliv i munice, logistické uzly by byly hlouběji v týlu, což by zdržovalo vyslání posil i potřebné munice nebo zbraní.