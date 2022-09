KOMENTÁŘ: Italské volby jsou další budíček pro Brusel - Alex Švamberk

To se ostatně ukazuje i u nás v právě skončených volbách. Solidarita (koalice Zelených, ČSSD, Budoucnosti a Idealistů) vedená v Praze Annou Šabatovou nezískala ani jedno křeslo. Nyní není čas na idealismus a vize, protože je potřeba řešit aktuální problémy. A to by si měl už taky uvědomit Brusel, jinak poroste odpor k EU a unie se rozklíží. Hrozí to, byť Meloniová už ustoupila od své starší teze, že by Itálie měla přestat používat euro. EU usilující o druh superfederace čelí odporu, protože lidé jsou různí a nemají pocit, že Brusel ctí odlišnosti.