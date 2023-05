Twitter pod taktovkou Muska vyhověl takřka všem žádostem o cenzuru

V loňském říjnu se Twitter dostal do rukou miliardáře Elona Muska. Od té doby firma údajně plně vyhověla více než 80 procentům požadavků vlád a soudů na odstranění obsahu. To představuje nárůst o 30 procent oproti minulosti. Tento fakt zveřejnil ve čtvrtek technologický magazín Rest of World.

Foto: Dado Ruvic, Reuters Logo firmy Twitter a tvář jejího majitele Elona Muska