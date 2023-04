TruthGPT půjde proti Microsoftu i Googlu. Musk buduje vlastní umělou inteligenci

Umělá inteligence se dostala do středu pozornosti s rozvojem ChatGPT. Tento chatovací systém dokáže generovat různé texty včetně článků, esejí, vtipů a poezie na základě jednoduchých dotazů. ChatGPT se učí odpovídat na podněty uživatelů a podobně jako lidé se učí na základě velkého množství dat.

Vývojáři by podle signatářů výzvy měli pauzu využít „ke společné práci na bezpečnostních pravidlech a k usilovné spolupráci se zákonodárci na regulaci odvětví AI“.

Navzdory kritice se ale nyní rozhodl sám vtrhnout na trh s umělou inteligencí. „Začnu s něčím, čemu říkám TruthGPT. Je to umělá inteligence hledající maximální pravdu, která se snaží pochopit povahu vesmíru,“ neskrýval své nadšení Musk v rozhovoru s Tuckerem Carlsonem z Fox News.

„Myslím si, že tohle by mohla být nejlepší cesta k bezpečí. Myslím to tak, že v případě AI starající se o pochopení vesmíru je nepravděpodobné, že by zničila lidi, protože jsme zajímavou součástí vesmíru,“ doplnil.