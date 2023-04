Rok plný zmatků a změn. Jak se měnil Twitter před a po Muskovi

„Hádám, že pravděpodobně ke konci tohoto roku by bylo dobré načasování najít někoho jiného, kdo by společnost řídil, protože si myslím, že by měla být ve stabilní pozici kolem, víte, koncem tohoto roku,“ konstatoval Musk letos v únoru na summitu v Dubaji.

Redaktor BBC se patrně i kvůli zprávě Bloombergu dotazoval šéfa Twitteru na to, zda by prodal sociální síť za stejnou částku, jakou ji koupil – tedy za 44 miliard dolarů (946,4 miliardy korun). Musk odpověděl, že by ji prodal pouze v případě, že by „kupující byl stejně oddaný pravdě jako on sám“.