Švédské rádio jako Sputnik? Twitter nálepkuje veřejnoprávní média už i v Evropě

Proti tomuto titulu se ohradilo již na začátku týdne také CBC a rozhodlo se své účty na Twitteru pozastavit. Podle představitelů kanadské společnosti podkopává tato nálepka důvěryhodnost televizních i rozhlasových kanálů této korporace. Lidé by se totiž kvůli nálepce „státem financované médium“ mohli domnívat, že jde o propagandistické médium.

Analytici nicméně upozorňují na to, že množství dezinformací na Twitteru dramaticky roste. Dávají to přitom do přímé souvislosti s tím, když loni na podzim Musk převzal sociální síť a začal dělat dramatické změny – například propustil většinu zaměstnanců. Pochopitelně tedy i ty, kteří moderovali obsah.