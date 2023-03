Meta zvažuje spustit vlastní Twitter

Mluvčí společnosti Meta v pátek pouze potvrdil, že se v rámci interní diskuze zabývají možností nové „decentralizované“ platformy, kde by lidé mohli sdílet textové zprávy.

Server CNN k tomu dodává, že tento popis přesně odpovídá účelu Twitteru. Kdy by nová sociální síť mohla být spuštěna, mluvčí Mety neupřesnil.

Decentralizovaná platforma by podle CNN mohla také umožnit třetím stranám vytvářet vlastní aplikace a nové funkce nad rámec toho, co do sítě zabuduje Meta.