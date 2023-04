Twitter už jako firma neexistuje. Přišel o většinu zaměstnanců

Tato změna vyvolala řadu spekulací o tom, co se bude se sociální sítí dít a co její majitel Elon Musk plánuje.

Redaktor BBC se patrně i kvůli zprávě Bloombergu dotazoval šéfa Twitteru na to, zda by prodal sociální síť za stejnou částku, jakou ji koupil – tedy za 44 miliard dolarů (946,4 miliardy korun). Musk odpověděl, že by ji prodal pouze v případě, že by „kupující byl stejně oddaný pravdě jako on sám“.