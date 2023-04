TikTok dostal v Británii pokutu přes 340 milionů. Na platformu pouští děti mladší 13 let

Podle úřadu TikTok v roce 2020 umožnil až 1,4 milionu dětí mladších 13 let používat jejich platformu.

Server BBC zdůraznil, že tento fakt je znepokojivý, protože minimální věk pro vytvoření účtu je stanoven na 13 let.

Šéf ICO John Edwards upozornil, že údaje dětských uživatelů mohly být použity k sledování a profilování dětí. To by mohlo vést k tomu, že by těmto uživatelům mohla být předkládána videa s nevhodným či dokonce škodlivým obsahem.