Sociální sítě chtějí zavést poplatky za používání

Podobně jako u YouTube mají také na síti X lidé na výběr. Buď přistupují na síť zcela bezplatně, nebo využívají výhod placeného členství s řadou výhod. Do budoucna však majitel platformy Elon Musk plánuje pouze placené členství. Je to podle něj jediný způsob, jak „bojovat s obrovskou armádou botů“.

„Je to jediný způsob, který mě napadá, jak bojovat s obrovskými armádami botů, protože takového bota si pořídíte za desetinu penny. Takové systémy pak zaplňují účty otravným spamem, šíří nenávistný obsah, nebo se dokonce pokoušejí ovlivnit volby,“ prohlásil Musk podle serveru DigitalTrends .

Zavedení byť jen minimálního poplatku podle něj způsobí, že se boti již nebudou vyplácet. „Pro každého bota by totiž musela být zaregistrována nová platební metoda, což pro jedince, kteří zřizují automatizované účty, bude představovat další velké omezení,“ konstatoval majitel sítě X.

Musk se také pochlubil, že síť X má aktuálně 550 milionů aktivních uživatelů, kteří se připojí alespoň jednou měsíčně. Kolik procent z této sumy představují boti, však neprozradil. Lze nicméně očekávat, že zavedení povinných plateb uživatelskou základnu do značné míry ovlivní.

Nabídka placených verzí Facebooku a Instagramu bez reklam by tak mohla pomoci americkému internetovému gigantu rozptýlit obavy evropských regulátorů ohledně ochrany soukromí. V praxi by totiž poskytl uživatelům alternativu k reklamním službám, které využívají analýzu osobních údajů.

Byť provozovatel zmiňovaných sociálních sítí zatím nic oficiálně nepotvrdil, listu The Wall Street Journal se nyní podařilo zjistit další detaily.

Předplatné bez reklamy by mělo vyjít na deset eur (245 Kč) na desktopových počítačích. Za další propojený účet by si uživatel připlatil šest eur měsíčně (147 Kč) navíc.

Na mobilních zařízeních by bylo předplatné vyšší, neboť provozovatel Facebooku a Instagramu by zohlednil poplatky, které si strhávají obchody s aplikacemi od Googlu či Applu. Činit by mělo 13 eur měsíčně (319 Kč).