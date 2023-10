Netflix se chystá zdražit předplatné

Přesné podrobnosti bohužel zatím nejsou k dispozici, nicméně na stole je údajně návrh o postupném zdražování předplatného napříč jednotlivými trhy. Jak to ovlivní zájem uživatelů by si měl Netflix ověřit nejprve ve Spojených státech a Kanadě.

Předplatné s reklamou zavedl Netflix jako první v USA, a to už v loňském roce. Od té doby se nabídka rozšířila do řady dalších států, například do Austrálie, Brazílie, Kanady či Japonska. V rámci Evropy je předplatné s reklamou k dispozici ve Velké Británii, Německu i Francii.