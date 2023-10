Placený Facebook by měl v Evropě stát 245 Kč, na mobilech dokonce 319 Kč

Vedle bezplatných verzí se chystá společnost Meta Platforms nabídnout v Evropě také placené varianty svých sociálních sítí. Uživatelé by díky takovému členství mohli například na Facebook přistupovat zcela bez reklam. Případné zájemce by to v přepočtu stálo asi 245 Kč, tvrdí list The Wall Street Journal (WSJ).

Foto: Dado Ruvic, Reuters Ilustrační foto