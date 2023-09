Meta půjde po krku ChatGPT, vyvíjí výkonnější systém umělé inteligence

Na vývoji nové umělé inteligence (AI), která by se dokázala vyrovnat systému ChatGPT od OpenAI, pracuje společnost Meta Platforms. Matka Facebooku a Instagramu by měla ukázat novinku světu nicméně až v příštím roce. Informoval o tom list The Wall Street Journal (WSJ).

Foto: Dado Ruvic, Reuters Loga OpenAI a ChatGPT