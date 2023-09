Meta chce zpoplatnit Facebook a Instagram v Evropě

Platit za používání sociálních sítí nejsou uživatelé prakticky vůbec zvyklí. Americká internetová firma Meta Platforms to však chce změnit, v Evropě by ráda nabídla placené verze Facebooku a Instagramu, které nebudou obsahovat reklamu. Bezplatné varianty ale zůstanou pro uživatele v Evropské unii (EU) podle dosavadního plánu k dispozici také. Informoval o tom deník The New York Times.

Foto: Dado Ruvic, Reuters Ilustrační foto